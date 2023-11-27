В результате шторма в Краснодарском крае погибли два человека

В Краснодарском крае в результате непогоды погибли два человека. О втором погибшем сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.

По информации агентства, мужчина утонул. Его личность устанавливается. Ранее «Интерфакс» писал об еще одном погибшем в Сочи мужчине: его тело волнами вынесло на берег недалеко от ресторана «Старгород».

Еще один человек погиб в аннексированном Крыму, сообщало РИА «Новости».

Ураган обрушился на Крым и Краснодарский край 26 ноября. Непогода продолжилась и 27-го. В результате на территории полуострова без света остались более 400 человек. Несколько сотен местных жителей были эвакуированы. Штормовое предупреждение также объявлено на Кубани.

Обновлено в 18:17. Изменен заголовок и лид. Изначально сообщалось о двух погибших в Крыму.

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