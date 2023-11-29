Поддержать
Новости

Адам Кадыров стал курировать батальон имени Шейха Мансура

13:06 • 29.11.2023

Сын президента Чечни Адам Кадыров стал куратором батальона Минобороны имени Шейха Мансура. Об этом сообщил в своем телеграм-канале его дядя, председатель парламента Чеченской Республики Магомед «Лорд» Даудов. 

Он уверен, что у 16-летнего Адама «есть необходимые способности и навыки — это трудолюбие, целеустремленность и ответственное отношение к порученному делу». Также он сообщил о получении Адамом звезды этого батальона. «Лорд» поздравил племянника и пожелал Адаму «достичь больших успехов на пути Ахмата-Хаджи, крепкого здоровья и удачи»!

В октябре стало известно, что возглавить добровольческий батальон имени Шейха Мансура поручили фигуранту дела об убийстве политика Бориса Немцова Руслану Геремееву. 

К Адаму Кадырову приковано особое внимание после того, как 28 сентября его отец опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором Адам избивает обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. «Побил и правильно сделал», — подписал эти кадры Кадыров-старший. 7 октября он сообщил, что Адаму присвоено звание Героя Чеченской республики — высшая награда Чечни. За два месяца ему вручили несколько разных наград.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать →
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержать
Подпишитесь на рассылку