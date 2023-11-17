Младшего сына Рамзана Кадырова наградили второй раз за неделю

Адама Кадырова — младшего сына главы Чечни Рамзана Кадырова — наградили орденом «Трудовая доблесть России» и медалью «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. Об этом сообщил в телеграм-канале министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«За мужество в защите своей веры и традиций Адаму Кадырову передано видеообращение и приветственное письмо от Председателя центрального правления всероссийской общественной организации героев, кавалеров государственных наград и лауреатов государственных премий «Трудовая Доблесть России», почетного строителя России, Героя Социалистического Труда Алексея Левина», — написал он.

Орден и медаль стали восьмой и девятой наградой Кадырова-младшего за полтора месяца. Ранее на этой неделе ему вручили орден «За служение религии Ислам» I степени.

Кадырову-младшему стали вручать награды после того, как 28 сентября его отец выложил в своем телеграм-канале видео, на котором Адам избивает обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. «Побил и правильно сделал», — прокомментировал эти кадры Кадыров-старший, а 7 октября сообщил, что Адаму присвоено звание Героя Чеченской республики — высшая награда Чечни.

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