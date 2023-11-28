Спикерами IT-форума в Европе стали выдуманные женщины

За последнюю неделю несколько крупных спикеров из Microsoft, Google и Amazon отказались от участия в технической конференции DevTernity, которая ежегодно проходит в Латвии. Поводом стало то, что один из участников обнаружил в списке докладчиков профили несуществующих женщин. Создатель конференции назвал произошедшее ошибкой и объявил об отмене мероприятия. «Холод» рассказывает, что об этом известно.

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Рижская ежегодная конференция DevTernity, посвященная разработке программного обеспечения, проводится с 2015 года в первых числах декабря. Последние несколько лет мероприятие проводили онлайн, и, по заявлению организаторов, в 2022 году в нем участвовали 1300 человек. В этом году DevTernity должна была состояться 7–8 декабря.

На прошлой неделе автор научно-популярного бюллетеня The Pragmatic Engineer Гергели Орос опубликовал в твиттере серию постов о том, что в списке докладчиков конференции указаны женщины, которых на самом деле не существует. Например, среди спикерок на сайте конференции до недавнего времени значились «штатный инженер Coinbase и основной разработчик Ethereum» Анна Бойко, «старший инженер Microsoft MVP и WhatsApp» Алина Прохода и сотрудница Coinbase Анна Бойл, которая также «выступала» на DevTernity в 2022 году. По словам Ороса, он проверил информацию об этих женщинах и выяснил, что ни одна из них никогда не работала в указанных компаниях. Он утверждает, что их профили в соцсетях также были сгенерированы организаторами конференции.

Орос отмечает, что после публикации его постов с сайта компании удалили упоминания некоторых фейковых женщин. Вскоре после этого, 25 ноября, перестал работать и сам сайт. Он не открывается до сих пор.

«Искусственный интеллект генерирует изображения, имена и должности для фальшивых профилей женщин-спикеров… и я не могу понять, для чего это делается. Абсолютная лень и сомнительная этика», — написал Орос. Он также напомнил, что билет на конференцию стоит около 800 долларов.

В ответ организатор DevTernity Эдуардс Сизовс обвинил Ороса в публикации «непроверенной информации», которая нанесла ущерб его репутации. Сизовс утверждает, что был очень обеспокоен инклюзивностью конференции, однако в этом году его команда смогла найти только трех подходящих спикеров-женщин — Сэнди, Джулию и Крис (их фамилии он не назвал). Две из них — Сэнди и Джулия — впоследствии отказались от участия в мероприятии.

«Сэнди и Джулия не попали в окончательную программу, но их профили оставались на сайте, пока им искали замену. Это отчасти привело к обвинениям в том, что, поскольку их не было в программе, мы добавили их на сайт только для соответствия критерию разнообразия. Это неправда», — написал Сизовс.

По словам организатора, вместе с Сэнди и Джулией в списке участниц также значилась «демо-персона» с тестовой версии сайта. Сизовс говорит, что ее изображение, имя и юзернейм в твиттере были сгенерированы автоматически, а профиль попал на сайт конференции по ошибке. Он заявил, что обнаружил эту ошибку еще в октябре, но у него не было времени быстро ее исправить. Сизовс принес извинения всем участникам DevTernity и заверил, что такого больше не повторится.

Тем не менее, по информации Bloomberg, от участия в конференции отказалась почти половина из 23 докладчиков. Среди них — один из самых известных программистов Microsoft Скотт Хансельман и бывший разработчик Google Alphabet Inc. Келси Хайтауэр, сообщает издание Fortune. Исполнительный директор Amazon Web Services Кристин Ховард также подтвердила Bloomberg свой отказ от участия в DevTernity.

28 ноября Эдвардс Сизовс сообщил Business Insider, что принял решение отменить конференцию.