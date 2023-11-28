«Он жил в мире без СВО». Власти Воронежской области объяснили увольнение худрука Камерного театра

Воронежское минкультуры объяснило увольнение худрука Камерного театра Михаила Бычкова. Обращение главы ведомства Марии Мазур к театральной общественности опубликовано в официальном телегрвм-канале министерства.

Мазур упрекнула авторов петиций и обращений в защиту Бычкова в распространении «искаженной информации». В частности, по ее словам, защитники Бычкова утверждают, что его уволили «без объяснения причин».

Между тем, как пишет Мазур, увольнению Бычкова предшествовали переговоры с ним, которые велись с февраля 2022 года.

«Тогда глава государственного театра фактически высказался против политики Российской Федерации, за счет которой работал более 20 лет и на средства которой развивал Камерный театр и различные фестивали», — написала Мазур.

«Но за все это время Михаил Владимирович не нашел в себе сил признать неправоту, извиниться и изменить свое отношение к происходящим буквально в 300 километрах от Воронежа событиям. За этот период местные власти и жители отправили на фронт различную помощь на миллиарды рублей, наши бойцы отдали сотни жизней за свободу России, в соседних с нашей областью регионах от атак со стороны Украины погибли десятки гражданских лиц, а мнение художественного руководителя не поменялось. Он жил в мире без СВО», — добавила она .

Об увольнении худрука Воронежского Камерного театра Михаила Бычкова стало известно 21 ноября. Он сам назвал его «наказанием за инакомыслие». Как писали местные СМИ, Бычкова уволили за отказ менять свое отношение к войне в Украине и нежелание предоставлять льготные билеты участникам боевых действий.

Позже с требованием вернуть Бычкова на должность худрука к властям обратился коллектив Камерного театра, а три его ведущих актрисы — Наталья Шевченко, Яна Кузина и Татьяна Бабенкова — уволились в знак протеста. Спустя несколько дней во «ВКонтакте» была опубликована петиция в защиту Бычкова, которую уже подписали тысячи людей.

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