Три ведущие актрисы Воронежского камерного театра уволились в знак протеста после того, как от должности освободили худрука Михаила Бычкова. Ранее стало известно, что он отказался выдать льготные билеты военным. Об этом сообщается на странице театра во «ВКонтакте».

Театр решили покинуть Наталья Шевченко, Яна Кузина и Татьяна Бабенкова. Из-за увольнения последней, из репертуара театра «навсегда уходят спектакли “Гроза” Островского, “Дядя Ваня” Чехова, “Камень” Майенбурга и “Камера обскура”» Набокова.

Одна из четырех первых артистов-основателей Камерного театра Наталья Шевченко играет центральные роли в спектаклях «Вишневый сад» Чехова, «Привидения» Ибсена, «Бальзаминов» Островского, «Мещане» Горького, «Кабала святош» Булгакова и других. Яна Кузина играет в спектаклях «Ребенок» Фоссе, «Антигона» Ануя, «Медведь» и «Вишневый сад» Чехова, «Игроки» Гоголя, «Мещане» Горького. Обе они состояли в штате театра.

«Поскольку все билеты на спектакли Камерного театра на ноябрь и декабрь проданы, Наталья Шевченко и Яна Кузина дали согласие принять в них участие как приглашенные исполнительницы», — уточняется сообщении в пресс-службы.

Министерство культуры Воронежской области объявило об увольнении Михаила Бычкова 21 ноября. По данным источника телеканала «Вести Воронеж», причиной стал его отказ «менять отношение к политике государства после начала СВО». Как сообщалось, Бычков также отказался выдать военнослужащим льготные билеты на спектакли.

Накануне стало известно, что сотрудники театра написали обращение к властям с просьбой восстановить в должности уволенного Бычкова. Письмо адресовали Владимиру Путину, губернатору Воронежской области Александру Гусеву, а также министру культуры России Ольге Любимовой и министру культуры Воронежской области Марии Мазур.

«Мы ошеломлены тем, что из театра уволен его создатель, его автор, что это решение принято в юбилейный для театра, тридцатый, сезон […] Нам сложно передать словами моральное состояние труппы и всего коллектива театра в этот момент. Мы не знаем, как работать дальше. Это решение учредителя выглядит как ошибка, которая не принесет театру ничего, кроме разрушения», — говорилось в обращении.

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