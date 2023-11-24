Первая партия израильских заложников покинула сектор Газа

Первая группа заложников, состоящая из 13 израильтян, была освобождена из плена ХАМАСа и в сопровождении Международного комитета Красного Креста выехала из сектора Газа. Об этом со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщает The Times of Israel. По данным BBC, заложники пересекли границу с Египтом через КПП «Рафах».

Теперь бывших пленных должны передать представителям Израиля, которые доставят их в аэропорт ближайшего египетского города Ариш и оттуда отвезут на самолете на израильскую авиабазу. Семьи заложников тем временем направляются в больницы Израиля, где они воссоединятся со своими родственниками.

22 ноября представители Израиля и ХАМАСа договорились об освобождении заложников. Между сторонами началось четырехдневное перемирие, в рамках которого ХАМАС должен освободить 50 заложников, а Израиль — отпустить из тюрем 130 палестинских заключенных.

Сегодня ХАМАС также освободил 12 рабочих из Таиланда, сообщает The Times of Israel со ссылкой на тайского премьер-министра Сеттху Тхависина. По данным BBC, они не являются частью сделки между Израилем и ХАМАСом.

Несколько сотен израильских и иностранных заложников ХАМАС захватил в ходе нападения на Израиль 7 октября. Тогда же палестинские боевики убили более 1400 израильских и иностранных граждан. В ответ Израиль начал масштабную сухопутную операцию «Железные мечи», в ходе которой полностью блокировал сектор Газа и ввел туда войска, заявляя, что намерен полностью уничтожить ХАМАС. Как заявляли представители группировки и подконтрольных ей палестинских ведомств, в результате израильских авиаударов с тех пор погибли более 10 тысяч палестинцев и несколько заложников.

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