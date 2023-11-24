Израиль освободил из тюрьмы 39 палестинцев

Израильские власти освободили 39 палестинских заключенных — женщин и подростков. Автобусы с ними были замечены выезжающими из тюрьмы Офер на Западном берегу реки Иордан, сообщают CNN и BBC.

Глава тюремной службы Палестинской автономии Кадура Фарес сказал, что автобусы с заключенными едут в Рамаллу. Издание Haaretz сообщает, что 33 бывших заключенных были доставлены на КПП «Бейтуния» возле Рамаллы. Других шестерых отвезли в Иерусалим.

Власти Израиля освободили палестинских заключенных в обмен на 13 своих сограждан, которых ХАМАС отпустил из плена ранее сегодня. МИД Катара подтвердил, что помимо 13 израильтян боевики освободили 10 тайцев и одного филиппинца.

Стороны договорились об освобождении заложников 22 ноября. Между ними началось перемирие до 26 ноября, в рамках которого ХАМАС должен освободить 50 заложников, а Израиль — отпустить из тюрем 130 палестинских заключенных.

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