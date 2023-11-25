В Минтрансе заявили об аресте 76 пассажирских самолетов из-за санкций

Россия лишилась 76 пассажирских самолетов из-за санкций, сообщает РБК со ссылкой на главу Минтранса Виталия Савельева.

«Нас неожиданно застали врасплох решением забрать самолеты, в целом мы потеряли 76 пассажирских судов, которые были на технических стоянках, обслуживались за рубежом либо какие-то рейсы собирались выполнить. У нас их просто арестовали», — сказал министр журналистам издания. Он добавил, что сейчас в России есть 1302 самолета, из них 1167 — пассажирские.

После начала войны в Украине Евросоюз и США запретили поставлять в Россию самолеты и запчасти для них, а также осуществлять страхование и техобслуживание российских лайнеров. Boeing и Airbus остановили обслуживание и поставку самолетов российским партнерам в марте 2022 года. Вскоре к ним присоединились бразильский Embraer и канадский Bombardier.

В июне 2022 года правительство представило программу развития авиатранспортной отрасли до 2030-го, которая включала в том числе производство совершенно новых моделей самолетов. Однако спустя год власти так и не смогли выполнить собственный план.

Как сообщал «Проект», в результате нехватки запчастей российские авиакомпании снизили требования к безопасности самолетов.

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