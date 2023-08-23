Россия провалила программу развития гражданской авиации

Российские власти не смогли выполнить собственный план развития гражданской авиации. Согласно анализу «Холода», спустя год после принятия документа из восьми моделей самолетов, на которые российские власти намерены делать ставку после введения западных санкций, только у двух не был сорван производственный план, причем связано это с тем, что к их непосредственному производству российские компании пока просто не приступили.

Речь идет о дальнемагистральном самолете Ил-96 и региональной «Ладоге». Производство обоих бортов, согласно планам правительства, должно стартовать только в 2025 году. Все остальные программы производства самолетов либо сорваны уже, либо находятся на грани срыва из-за различных проблем: от отсутствия достаточных компетенций до невозможности заменить иностранные детали.

Под угрозой срыва оказались планы по производству самолетов МС-21 и Ил-114-300. Первая модель уже несколько лет страдает от наращивания санкционного давления, так как изначальная версия самолета предполагала наличие большого числа иностранных комплектующих. В настоящий момент самолет прошел сертификацию, однако первые поставки намечены только на конец 2024 года. Правда, выпуск упирается в производство деталей из российских композитов. Сейчас в России этим занимается только одно предприятие — «дочка» «Росатома» компания Umatex, которая попала под санкции США и Великобритании. Для производства необходимых для МС-21 деталей Umatex использует итальянское оборудование и программное обеспечение, что ставит под угрозу производство необходимых деталей и, как следствие, все производство самолетов.

В случае с Ил-114-300 все упирается в проблемный двигатель ТВ7-117СТ, который до сих пор не прошел летные испытания, а в ходе его тестирования на военно-транспортном самолете Ил-112В и вовсе привел к возгоранию и крушению самолета. Замены для двигателя пока нет, поэтому все сроки уже сдвинуты на неопределенный срок. Начать выпуск самолетов планировали в 2024 году, то есть у властей еще есть время исправить недочеты.

Уже точно сорваны планы по производству региональных самолетов L-410 и ЛМС-901 («Байкал»). В первом случае выпуск новых самолетов невозможен, так как сам самолет иностранный. Невзирая на то, что чешская компания Aircraft Industries была выкуплена Уральской горно-металлургической компанией (УГМК), ей запретили любое сотрудничество с Россией и продали другой чешской компании. Ситуация привела к дефициту деталей, получить которые в условиях санкций просто невозможно. «Байкал» же стал жертвой зависимости российских самолетов от иностранных двигателей — оперативно найти замену разработанному в Чехии мотору от американской General Electriс не получилось. Согласно программе, начать производство «Байкала» с российским двигателем должны только в следующем году, но официальные лица признают, что заявленные планы правительственной программы невыполнимы и их придется пересмотреть.

Sukhoi Superjet в старой (с иностранными комплектующими) и новой (преимущественно с российскими, в том числе двигателем) версиях регулярно сталкивается с новыми трудностями, что хорошо видно по количеству переносов полета обновленной модели — с марта 2023 года первый полет переносили уже пять раз и самолет до сих пор не поднялся в воздух. Чтобы не сорвать план правительства, за четыре месяца властям нужно провести все летные испытания с новым двигателем, пройти сертификацию и получить разрешение на пассажирские перевозки, что просто невозможно. При этом и со старой версией имеются проблемы — вместо 19 самолетов, которые планировалось выпустить в 2023 году, произвести получится только шесть.

Производство Ту-214 тоже фактически сорвано, так как производитель самолетов — Казанский авиазавод — сталкивается с дефицитом деталей. Нехватка вызвана войной в Украине — поставщики вынуждены удовлетворять военные заказы, сокращая поставки на «гражданку». За первые полгода 2023 года в России сдали только два самолета — с такими темпами производства говорить о выполнении планов не приходится.

Наконец, выпускаемые Россией модели не выдерживают конкуренции с иностранными бортами — они дороже, менее безопасны и уступают в других характеристиках. Однако в правительстве уже смирились с тем, что альтернативы Boeing и Airbus будут хуже — с 2025 года страна столкнется с массовым выбытием иностранных самолетов, поэтому вопрос качества второстепенен — нужны хоть какие-то рабочие альтернативы.

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