Российские и китайские бизнесмены обсуждают строительство подземного тоннеля в аннексированный Крым — The Washington Post 

Бизнесмены России и Китая обсуждают строительство подземного тоннеля в аннексированный Крым. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на сообщения, которые перехватили украинские спецслужбы.

Переговоры, как пишет издание, прошли в конце октября. Москва надеется создать транспортный маршрут между Россией и полуостровом, который будет защищен от атак ВСУ. С начала войны ВСУ дважды успешно атаковали Крымский мост.

The Washington Post пишет, что в строительстве подземного тоннеля в аннексированный Крым готова участвовать Китайская железнодорожная строительная корпорация (CRCC). Это, как пишет издание, следует из перехваченных электронных писем.

В самой компании не ответили на запрос The Washington Post. Руководитель российско-китайского консорциума, который, как утверждается, базируется в Севастополе, отказался отвечать на вопросы. В свою очередь, генеральный директор консорциума Владимир Калюжный назвал информацию о строительстве тоннеля «пустыми разговорами», а затем заявил, что не будет разговаривать с «вражеским медиа».

В то же время, как сообщает издание, Калюжный написал сообщение постоянному представителю Крыма при президенте Георгию Мурадову. Он сообщил, что у него есть «письмо от китайских партнеров о готовности одной из крупнейших компаний Китая, CRCC, участвовать в качестве генерального подрядчика в строительстве тоннеля».

Чиновники и инженеры США, по информации издания, считают, что строительство тоннеля рядом с Крымским мостом столкнется с большими препятствиями. Кроме того, китайским компаниям, которые, предположительно, собираются участвовать в проекте, грозят за это санкции США и Евросоюза.

Первый взрыв на Крымском мосту произошел в октябре 2022 года. Тогда сдетонировал проезжающий по мосту грузовик, начиненный взрывчаткой. Утром 17 июля 2023 года на мосту произошел еще один взрыв. Российские власти назвали это терактом и обвинили в нем спецслужбы Украины.

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