Пауза в боевых действиях в Газе начнется утром 23 ноября — Би-би-си

Перемирие в Газе начнется утром 23 ноября. Как сообщает Би-би-си со ссылкой на собственного корреспондента в палестинском анклаве Тома Бейтмана, ХАМАС и Израиль договорились временно прекратить боевые действия с 10 утра по местному времени (11 утра по Москве).

Ранее сообщалось, что представители Израиля и ХАМАСа договорились о временном прекращении боевых действий в обмен на освобождение заложников, которых удерживают там палестинские боевики. Согласно условиям сделки, перемирие в Газе начнется утром 23 ноября и продлится четыре дня, а ХАМАС освободит 30 детей и 20 женщин.

Позже стало известно, что достигнутые договоренности также включают в себя освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем. Речь идет о почти 300 молодых мужчинах и подростках, задержанных израильскими силовиками в ходе беспорядков на западном берегу реки Иордан, а также 13 взрослых женщинах, которых обвиняют в покушениях на теракт. Израильский Минюст уже опубликовал список имен палестинцев, которых предполагается освободить.

Когда четырехдневная пауза закончится, ее могут продлить, но при условии, что за каждый день бездействия израильских войск ХАМАС будет освобождать по 10 заложников. Об этом сообщили представители МИД Катара, который выступал посредником на переговорах между Израилем и ХАМАС.

Как сообщалось ранее, в ходе нападения на Израиль 7 октября боевики ХАМАС убили более 1400 граждан этой страны и иностранцев, а еще несколько сотен захватили в заложники. В ответ Израиль начал полную блокаду сектора Газа и ввел туда войска, заявив о намерении полностью уничтожить ХАМАС. Как заявляли представители этой группировки, жертвами израильских авиаударов стали 10 тысяч палестинцев, а также несколько заложников.

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