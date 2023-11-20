Суд утвердил приговор 21-летнему студенту Глебу Вердияну, которого признали виновным в госизмене 

Первый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил приговор 21-летнему студенту Глебу Вердияну по делу о госизмене. Ранее его приговорили к шести годам колонии строгого режима. Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

В своем последнем слове Вердиян просил смягчить наказание, так как его семья нуждается в помощи. «Уважаемый суд, за период нахождения в СИЗО я все осознал и прошу наказание, не связанное с лишением свободы в связи с тем, что мои мать и бабушка остались совсем одни и нуждаются в моей помощи. Мне нужно вернуться в семью и в институт. Я хочу быть полезен семье и обществу. Находясь здесь, я все понял. Прошу прощение перед судом, перед родиной и перед семьей», — сказал он.

В апелляционной жалобе его адвокат отметил, что Вердиян сам не совершал противоправных действий. Его спровоцировал, человек у которого была некая учетная запись. О чем именно идет речь в материалах суда не уточняется, так как это дело рассматривалось в закрытом режиме.

Вердияна задержали в Москве 28 октября 2022 года. В тот же день суд арестовал его на десять суток по статье о мелком хулиганстве. Он якобы «нарушал общественный порядок» на остановке возле аэропорта. После отбытия срока его, вероятно, задержали на выходе из спецприемника и 7 ноября Лефортовский районный суд поместил его под стражу уже по делу о госизмене. В начале сентября этого года Мосгорсуд приговорил Вердияна к шести годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Фабула обвинения, как и детали этого дела — неизвестны.

Вердиян — один из самых юных обвиняемых по статье о госизмене, о котором известно. До уголовного дела он учился на втором курсе экономического факультета Астраханского государственного архитектурно-строительного университета.

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