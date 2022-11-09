В Москве по подозрению в госизмене арестован 21-летний студент

Суд в Москве арестовал 21-летнего студента из Астрахани Глеба Вердияна по подозрению в госизмене. Он стал самым молодым подозреваемым в уголовном деле по этой статье, о котором стало известно. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Вердиян был задержан 28 октября, в тот же день Солнцевский районный суд Москвы арестовал его на 10 суток по статье о мелком хулиганстве. Спустя 10 дней Вердиян, вероятно, был задержан на выходе из спецприемника и 7 ноября Лефортовский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о помещении Вердияна под стражу по подозрению в госизмене.

По данным ТАСС, Вердиян пока находится в статусе подозреваемого. Согласно действующему законодательству, теперь у правоохранителей есть 10 дней на предъявление ему обвинения.

По информации из открытых источников, Вердиян стал уже девятым фигурантом дел о государственной измене в этом году.

До сих пор обвиняемыми по таким делам становились, преимущественно, пожилые ученые. Исключение составил лишь 32-летний журналист Иван Сафронов, которого в сентябре по обвинению в госизмене суд приговорил к 22 годам лишения свободы.

Источник: Русская служба Би-би-си

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