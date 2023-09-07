21-летнего студента приговорили к шести годам колонии строгого режима по делу о госизмене

Мосгорсуд приговорил 21-летнего студента Глеба Вердияна к шести годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей по обвинению в приготовлении к совершению госизмены (часть 1 статьи 30, статья 275 УК). Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.

Вердияна задержали и арестовали в Москве в конце октября. Как пишет «Медиазона», ему вменили мелкое хулиганство (часть 2 статьи 20.1 КоАП): студент якобы «нарушал общественный порядок» на остановке около аэропорта. После того, как срок его административного ареста истек, Вердияна отправили в СИЗО по делу о госизмене. Детали обвинения неизвестны.

Юноша учился на втором курсе экономического факультета Астраханского государственного архитектурно-строительного университета. «Медиазона» называет его самым молодым обвиняемым в госизмене, о котором известно публично.

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