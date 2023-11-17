В Казахстане отправили под экстрадиционный арест якутского активиста, получившего статус лица, ищущего убежища

Следственный суд Алматы арестовал на 12 месяцев якутского антивоенного активиста и музыканта Айхала Аммосова (Игоря Иванова). Об этом сообщил в фейсбуке адвокат Мурат Адам.

«Меня пока успокаивает только одно, что до рассмотрения нашими властями ходатайства о предоставлении убежища, никто его не выдаст по запросу России», — объяснил защитник. Он планирует обжаловать судебное постановление.

Активиста задержали в Казахстане в начале октября и поместили в СИЗО на 40 дней «в связи с экстрадиционным вопросом». Позже выяснилось, что в Казахстане Аммосов четыре месяца ждал гуманитарную визу и эрзац-паспорт, с которым он бы мог вылететь в Германию, но не успел получить документы до ареста.

В начале октября Аммосову предоставили в Казахстане статус лица, ищущего убежища. Он приостанавливает принятие решения об экстрадиции.

В России против активиста возбуждено дело о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 280.3 УК). Поводом стал баннер с надписью Yakutian punk against war, который Аммосов вывесил на крыше бассейна в центре Якутска. До этого его трижды штрафовали по административным протоколам о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) за граффити, листовки и пикет.

В апреле 2023 года Аммосова внесли в реестр в экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Туда попадают осужденные и подследственные по уголовным делам о терроризме и экстремизме.

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