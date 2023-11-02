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В Казахстане двое российских активистов получили статус лиц, ищущих убежища

13:42 • 02.11.2023

В Казахстане предоставили свидетельства о статусе лиц, ищущих убежище, двум преследуемым в России активистам  — Айхалу Аммосову (Игорю Иванову) из Якутии и Наталье Нарской из Подмосковья. Об этом сообщил адвокат Мурат Адам в Instagram.

Он уточнил, что этот статус приостанавливает принятие решения об экстрадиции активистов в Россию. Соответствующие уведомления уже направили в территориальные органы прокуратуры. 

В начале октября Аммосова задержали в Казахстане и поместили в СИЗО на 40 дней «в связи с экстрадиционным вопросом». Позже выяснилось, что в Казахстане Аммосов четыре месяца ждал гуманитарную визу и эрзац-паспорт, с которым он бы мог вылететь в Германию. Получить документы до ареста он не успел. В России активист внесен в реестр в экстремистов и террористов Росфинмониторинга, также известно об уголовном деле о «дискредитации» российской армии против него. 

Наталья Нарская в России обвиняется в «призывах к экстремизму» за антивоенные высказывания. Проект «Очевидцы» писал, что ей вменяют также организацию деятельности экстремистской организации из-за постов во «ВКонтакте». Одна из родственниц Нарской рассказала, что в 2011 году девушке поставили диагноз «шизофрения», в алматинском СИЗО у нее случился срыв.

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