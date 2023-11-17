В Хельсинки пройдет митинг против закрытия границы с Россией. Анонс мероприятия появился в телеграм-канале «Подслушано на границе Россия Финляндия».

«В субботу, 18 ноября, состоится митинг против закрытия восточных границ. Сбор состоится с 11 до 14 часов у здания парламента. <...> Митинг согласован: Полиция сообщила организаторам, что на митинге нельзя будет подниматься на ступени парламента», — говорится в нем. Организаторы митинга также создали онлайн-петицию с призывом к финским властям не закрывать границу с Россией.

Накануне премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что с 18 ноября по 18 февраля закроются четыре крупнейших погранперехода на границе с Россией — Ваалимаа (с российской стороны — Торфяновка), Нуйямаа (Брусничное), Иматра (Светогорск) и Ниирала (Вяртсиля).

Там больше нельзя будет подать заявления на предоставление убежища. Закрытие КПП финские власти объяснили увеличившимся потоком нелегальных мигрантов и просителей убежища, прибывающих из России. В свою очередь, представители финской таможни заявили, что после закрытия погранпереходов автомобильный грузовой трафик между двумя странами практически прекратится.

Позже глава погранслужбы Эстонии Вейко Коммусаар допустил, что его страна также может закрыть КПП на границе с Россией. «Въезд в Евросоюз через Эстонию возможен только для тех, кто имеет на это все законные основания. Мы внимательно следим за ситуацией и, если потребуется, готовы предотвратить любую нелегальную миграцию. В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пунктов пропуска», — сказал он.

После появления сообщений о закрытии погранпереходов на границе Финляндии и России один из крупнейших автобусных перевозчиков Европы Ecolines объявил об отмене рейсов из Хельсинки в Санкт-Петербург и обратно. Последние автобусы по этому маршруту отправятся 17 ноября, сообщили в компании.

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