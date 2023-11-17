Фильму «‎Брат 3» отказали в прокатном удостоверении

Фильм Валерия Переверзева «‎Брат 3»‎, премьера которого должна была состояться 18 ноября в Москве, не получил прокатное удостоверение. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил директор прокатной компании, занимающейся выпуском картины, Владислав Пастернак. Ранее о наличии прокатного удостоверения у фильма заявлял рэпер Птаха, сыгравший в нем одну из главных ролей. «‎Брат 3»‎ — один из самых скандальных кинопроектов этого года в России. Многие еще на этапе съемок обвинили авторов в спекуляции на дилогии Алексея Балабанова. Сами кинематографисты заявляли, что «‎Брат 3»‎ никак не связан с «‎Братом»‎ и «‎Братом 2», а выбор названия — художественный жест и сознательная провокация. «Холод» рассказывает, как Минкульт запретил к показу фильм накануне премьеры.

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«Кино такого уровня простым способом на экраны попасть не может. Прокатного удостоверения у работы художника Переверзева “Брат 3” нет. Премьерный показ 18 ноября не состоится. Деньги за билеты, естественно, вернутся», — написал 17 ноября вечером директор прокатной кинокомпании HHG Владислав Пастернак, который занимается выпуском и продвижением фильма Валерия Переверзева.

За несколько часов до этого объявления авторы фильма провели пресс-конференцию в информагентстве «Национальная служба новостей». В течение часа Переверзев, Пастернак, а также рэпер Давид «Птаха» Нуриев и Оливье Сиу, сыгравшие в «‎Брате 3», отвечали на вопросы журналистов и ничего не сказали о проблемах с прокатным удостоверением. По словам Пастернака, они были уверены, что никаких проблем не возникнет.

«До этого Минкульт обнаружил мат в нашем фильме, мы его удалили. Нынешние претензии, на мой взгляд, субъективны и не имеют отношения к закону», — сказал «Холоду» Пастернак. Что именно это за претензии, Пастернак предпочел не уточнять.

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Еще в марте 2023 года Птаха заявлял, что «‎Брат 3»‎ получил прокатное удостоверение. Это растиражировали многие СМИ. Пастернак объяснил, что тогда рэпер ошибся, перепутав прокатное удостоверение со статусом национального кино, который у картины действительно есть. Кроме того, 17 ноября фильм «‎Брат 3»‎ был принят в архив Госфильмофонда, таким образом «обретя вечность», как сказал на пресс-конференции Переверзев.

«Сейчас мы будем решать, можем ли мы внести те изменения, которые требует от нас Минкульт. Но мы будем пытаться добиться прокатного удостоверения. На премьеру в Москве продано 700 билетов, в Петербурге у нас попросили дополнительный показ, в Тамбове, где снималась картина, продано уже более 400 билетов», — сказал Пастернак.

Съемки «‎Брата 3» начались в Тамбове в 2021 году. Главные роли исполнили близнецы Владимир и Юрий Торсуевы, известные по советской картине «Приключения Электроника». Тамбовского полицейского сыграл американский актер Эрик Робертс, одна из центральных ролей досталась рэперу Птахе.

Критика «Брата 3» началась задолго до завершения производства фильма. Идею картины ругал блогер BadСomedian, а Виктор Сухоруков, сыгравший Виктора Багрова в оригинальной дилогии Алексея Балабанова, сказал, что любая попытка продолжения — это «пошлый, циничный и банальный уровень по отношению к зрителю». При этом сюжетно «Брат 3» никак не связан с фильмами «Брат» и «Брат 2», а выбор названия Переверзев называл «художественным актом» и «протестом». Правда, не уточнил, против чего именно.

Директор прокатной компании Владислав Пастернак, специализирующийся на выпуске в России авторского и независимого кино, высоко оценил художественные качества картины и неоднократно призывал не ругать фильм раньше времени, а сначала его посмотреть.

«У меня вот ситуация: автор снял выдающийся фильм и видит название только так. Могу ли я предложить поискать новое? Могу, предлагал. Но автору это невыносимо. Кого я уважаю больше — выдающегося художника или аудиторию вроде той, что тусуется в канале Бэда? Я несу фильм публике “как есть”. “Черный квадрат” висит в Третьяковке, а когда-то на него реагировали совсем не так, как сейчас. Назвать картину “Брат 3” — это не коммерческий, а самый антикоммерческий, нонконформистский, почти суицидальный ход. Человек снял картину на супер 8, а граждане, видевшие кино разве что в пересказе все того же Бэда, пишут “фильтр из снэпчата”. Для кого это снято, для них, что ли?», — написал Пастернак в фейсбуке (текст в комментах к посту; авторская пунктуация сохранена).

Фильм «Брат 3» Валерия Переверзева часто путают с нереализованным, одноименным проектом Стаса Барецкого, который планировал снять именно продолжение картины Алексея Балабанова с Дианой Шурыгиной в одной из главных ролей.

Валерий Переверзев — российский авангардный художник и кинорежиссер. Его короткометражный фильм «Варвара» получил несколько международных наград, в том числе Hollywood Blood Horror Festival и Venice Film Awards.