Священник попросил убрать из детских фильмов упоминание World Of Tanks и целующуюся бабушку

На этой неделе в Министерстве культуры проходят питчинги кино: режиссеры и продюсеры борются за государственное финансирование для своих новых проектов, представляя их экспертным советам. С 2023 года в эти советы входят православные священники. Один из них — Филипп Ильяшенко — неожиданно затмил всех остальных экспертов и даже кинематографистов. «‎Холод» публикует отборные цитаты из кинорецензий священника.

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Второй день недели питчингов кино в Министерстве культуры был посвящен детским, юношеским и семейным фильмам. Кинематографисты представили 23 заявки на суд экспертного совета, в который с 2023 года входят православные священники. Телеграм-канал «Русское кино в топе» пишет, что один из них — проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кавалер ордена «Родительская слава» как многодетный отец, Филипп Ильяшенко — комментировал почти каждый проект и бдительно стоял на страже нравственности в сценариях.

Так, например, в заявке на приключенческий фильм «‎Золотой самолет» о подростках, которые отправляются на поиски клада, Ильяшенко не понравилась мотивация главных героев:

«‎Побудительным мотивом героев фильма является алчность. Нужно ли это детям показывать?»

Кроме того, священника смутило упоминание онлайн-игры World Of Tanks, в которой он обнаружил связь с войной в Украине:

«‎Насколько я понимаю… донаты подписчиков этой игры идут на известные цели войны, [причем] не с той стороны, на ВСУ. <...> В детском кино это точно не нужно показывать, а может быть, это сейчас вообще не стоит показывать».

Внимательный Ильяшенко заметил «танчики» и в другом фильме — продюсерском проекте актера и режиссера Алексея Чадова «[Не]искусственный интеллект». В нем священник усмотрел признаки «дискредитации армии»:

«Генерал, который достает кнопочный телефон и просит загрузить на него уже упоминавшуюся здесь игру “Мир танков”, донатирующую ВСУ, кажется более чем неуместным образом».

Фильму Алексея Чадова повезло меньше всех. Кроме «дискредитации», экспертный священник увидел в нем и «пропаганду нетрадиционных ценностей»:

«Я имею в виду специальный, большой эпизод, прописанный в сценарии, как робот определяет в профессоре, в мужчине — маму! <...> Это выглядит как что-то двусмысленное».

Впрочем, и традиционные отношения в детском кино Ильяшенко тоже смутили. Священник дотошно прочитал сценарий фильма «Полный каяк» и обнаружил в одном из эпизодов слишком откровенный, по его мнению, монолог бабушки:

«‎В 44-м эпизоде есть разговор с бабушкой Марго про поцелуи, и она начинает отвечать весьма игриво, как она целовалась с языком или без языка. <...> В одном из следующих эпизодов герой с героиней говорят: “Давай засосемся”. Может быть, эти образы, эти примеры как-то изменить?» — предложил авторам фильма Ильяшенко.

Не обошлось и без критики подростковой лексики. Так, в проекте фильма «История одного лета» по детскому бестселлеру писателя Андрея Асковда священник предложил убрать грубые слова, которые хоть и не запрещены законом РФ, но все равно нежелательны. «Как отец троих сыновей скажу, что и не такие слова я слышал, как в сценарии звучат... но как отец восьмерых дочерей предложил бы поберечь их слух. <...> Всякие слова стоило бы оттуда и убрать», — отрецензировал заявку продюсеров священник.

Некоторые его претензии были менее конкретны. Так, например, сценарий сиквела пионерского фильма «Легенды “Орленка”» показался Ильяшенко просто страшным:

«Что-то ужасное по ощущению от сценария», — поделился он своими эмоциями с авторами фильма и тут же пояснил, что имеет в виду не себя, а потенциальных зрителей: «Экзорцизм, духи там возвращаются. Не будет ли детям страшно?».

Известная киножурналистка Сусанна Альперина, освещавшая питчинг, написала в своем телеграм-канале, что православный эксперт так активно участвовал в обсуждении, как будто «отечественные кинематографисты пришли на исповедь».

В 2023 году Министерство культуры провело реформу экспертных советов по игровому, документальному и анимационному кино, а также по фильмам для детей и юношества. Из составов были выведены известные режиссеры Алексей Учитель, Алексей Федорченко, Владимир Хотиненко, кинопродюсеры и киножурналисты. Новыми членами советов стали, в частности, депутат Госдумы и актер Дмитрий Певцов, представители РПЦ, телеведущий и продюсер Алексей Пиманов.