«Мы как обезьянки сидели в клетке». Пассажирка рейса Дубай — Махачкала рассказала «Холоду», как ждала возможности выйти из самолета

Одна из пассажирок вчерашнего рейса Дубай — Махачкала рассказала «Холоду» о том, что она наблюдала изнутри самолета, который приземлился в дагестанском аэропорту.

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«Когда мы приземлились, некоторые пассажиры уже видели, что в соседнем самолете включался и выключался свет. А на дороге [к аэропорту] была какая-то пробка, — говорит 32-летняя россиянка Альбина Вилим. — Когда самолет приземлился, мы с другими пассажирами уже встали для подготовки к выходу в город, и тогда нам объявили, что необходимо еще посидеть».

Объявлений, по ее словам было много, и они все были похожи: капитан корабля объяснял, что на территории взлетно-посадочной полосы находится разъяренная толпа, поэтому сотрудники не могут подать трап. «Сначала было объявление, что подъезжает Росгвардия, потом сказали про группу “Альфа” и еще позже объявили, что подъезжают какие-то чиновники, которые будут решать эту проблему», — говорит Вилим.

Она рассказывает, что пассажирам рейса из Дубая пришлось просидеть в самолете после прилета пять часов, вышли в аэропорт они примерно в 00:30 по-местному времени. Атмосфера среди пассажиров на борту, по ее рассказам, была спокойная и доброжелательная. Неудобством было только отсутствие питания — рейс «Победы» не предоставляет еду во время полета.

«Только через час после начала ожидания и после того, как я обратилась к бортпроводникам, нам стали включать кондиционер и разносить воду. Позже принесли какие-то салаты и чипсы, — рассказывает Вилим. — Но при этом и пассажиры, и бортпроводники были спокойны. Мы понимали, что с нами ничего особенного не случится. Просто хотелось, чтобы все внимание уходило не только на людей, которые бегают на улице, но и на нас, поэтому я записала то видео из самолета».

«Изнутри все ощущалось, наверное, не так, как это выглядело в новостях. Люди подходили к нашему самолету, потом к другому, потом опять к нашему. Они нас снимали, мы снимали их, только мы как обезьянки сидели в клетке, а они на свободе. Потом мы видели, что какая-то толпа бегает по полю сначала в одну сторону, за ними бегут люди в касках и с щитами. Потом они в другую, это было даже смешно», — рассказывает Вилим.

Пассажиров выпустили в здание аэропорта через рукав. В самом здании, по словам Вилим, все было нормально, следов разгрома она не заметила. Вилим говорит, что атмосфера в регионе в целом «спокойная».

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