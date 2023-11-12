Группа Zero People, чей концерт в Петербурге сорвали силовики, перенесла даты тура по России

Zero People перенесла даты тура по России. Объявление об этом появилось на странице группы во «Вконтакте».

«Наш тур с презентацией альбома «Песни времени» переносится на новые даты. Новые даты концертов будут сообщены в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Это случилось после того, как 9 ноября силовики сорвали концерт группы в петербургском клубе «Космонавты». Сотрудники ОМОНа ворвались в помещение, положили зрителей лицом в пол и проверили у всех документы. Самих музыкантов силовики «увели на разговор». Одна из зрительниц оказала сопротивление. Против нее завели уголовное дело.

Спустя два дня в телеграм-канале 360tv появились видео, на которых музыканты Zero People Александр Красовицкий и Александр Заранкин заявляют, что являются патриотами России и не выступают против войны с Украиной. «Мы с уважением относимся к руководству нашей страны», — сказал Красовицкий. Предположительно, ролики были сняты в отделении полиции.

Летом во Владивостоке и Хабаровске отменили концерты группы Animal ДжаZ, которую возглавляет Красовицкий. Поводом стало обращение движения «Зов народа» в СК, ФСБ, Минкульт и Минюст, в котором группу назвали «антироссийской, поддерживающей Украину».

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