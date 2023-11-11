«Мы с уважением относимся к руководству нашей страны». В Telegram опубликовали видео с музыкантами Zero People после срыва ОМОНом их концерта 

В телеграм-канале 360tv, официальном ресурсе подмосковного правительства, появились кадры, на которых музыканты группы Zero People Александр Красовицкий и Александр Заранкин говорят, что являются патриотами России и не выступают против войны с Украиной. На это обратили внимание Sota и «Важные истории».

«На наших концертах и в наших песнях нет ни одного слова против СВО, ни одного слова в поддержку Украины. Мы с уважением относимся к руководству нашей страны и безусловно являемся патриотами России», — заявил Красовицкий. Заранкин также сказал, что он «патриот своей страны» и относится к российским властям «с уважением».

Накануне ОМОН сорвал концерт Zero People в Петербурге, силовики положили лицом в пол около 300 человек. Телеграм-каналы писали, что концерт сорвали из-за «антироссийских высказываний» Красовицкого. Позже против одной из зрительниц возбудили уголовное дело об оскорблении (статья 319 УК) и применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК) — по версии следствия, она нанесла росгвардейцу «несколько ударов руками и ногой, оскорбляя при этом грубой нецензурной бранью».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.