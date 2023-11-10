В Петербурге ОМОН сорвал концерт Zero People

В петербургском клубе «Космонавт» сотрудники ОМОН сорвали концерт музыкальной группы Zero People. Около 300 человек положили лицом в пол, пишет «Фонтанка».

Издание отмечает, что у посетителей клуба проверили документы, а после отпустили. Операцию, по данным «Фонтанки» проводили сотрудники ФСБ. При этом, по информации портала 78.ру, организаторы концерта «до последнего скрывали» место его проведения, а сообщили о нем лишь в секретном чате.

RusNews пишет, что одна из зрительниц оказала сопротивление силовикам. Девушку увезли в отделение полиции. Ей может грозить уголовное дело.

Телеграм-каналы Shot и Baza утверждают, что силовики сорвали концерт из-за «антироссийских высказываний» лидера Zero People Александра Красовицкого. Музыкант также возглавляет группу «Animal ДжаZ», концерты которой ранее отменили. Летом члены российского общественного движения «Зов народа» потребовали отменить концерты «Animal ДжаZ» и признать группу «иноагентом». Тогда они заявили, что «музыканты называли Россию токсичной и абьюзерской, и в знак протеста пели песню "Без бою" группы "Океан Эльзы"».

​​Красовицкого и еще одного музыканта, Александра Заранкина, силовики увели на разговор. Позже они записали видео, в котором извинились перед зрителями и обещали провести концерт в Санкт-Петербурге в другой день.

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