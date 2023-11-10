На зрительницу сорванного концерта Zero People завели уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении (статья 319 УК) и применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК) против посетительницы концерта Zero People в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, вечером 9 ноября женщина 1973 года рождения (ее имя не называется) нанесла сотруднику Росгвардии «несколько ударов руками и ногой, оскорбляя при этом грубой нецензурной бранью». Видео произошедшего опубликовало местное издание «Фонтанка».

«Ротонда» пишет, что женщину, против которой возбудили дело, зовут Наталья. На концерт она приехала из Москвы. Однако выступление так и не состоялось. Незадолго до его начала в клуб «Космонавт» ворвались сотрудники ОМОНа, которые положили всех зрителей лицом в пол, а затем начали проверять документы.

Некоторые телеграм-каналы предположили, что силовики сорвали концерт из-за «антироссийских высказываний» лидера Zero People Александра Красовицкого, который также является фронтменом группы «Animal ДжаZ». Его, а также музыканта Александра Заранкина, силовики увели на разговор. Позже Красовицкий и Заранкин записали видео, в котором обещали провести концерт в Петербурге в другой день.

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