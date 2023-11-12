Торговец людьми держал в плену тысячи мигрантов

В январе 2023 года Интерпол объявил об аресте «самого разыскиваемого» в мире торговца людьми — Кидане Зекариаса Хабтемариама. Большой материал о жизни Хабтемариама и его жертв вышел в журнале The New Yorker. «Холод» пересказывает главное.

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В 2017 году, уезжая из родной Эфиопии за лучшей жизнью, 18-летний Фуад Бедру решился на опасное путешествие через Ливию. Чтобы попасть в Европу, мигрантам приходится преодолевать тяжелый маршрут через Северную Африку. А еще платить контрабандистам, чтобы их нелегально перевезли через Средиземное море. Бедру не повезло. Он оказался одним из тех, кто попал в плен к торговцу людьми, и на несколько месяцев его жизнь оказалась в руках одного из самых разыскиваемых торговцев людьми в мире — Кидане Зекариаса Хабтемариама.

Жизнь за семь долларов

Бедру и сотни других мигрантов, которые мечтали попасть в Европу, держали в специальном лагере Бени-Валиде посреди ливийской пустыни. Условия были крайне плохими. Большую часть беженцев загоняли в специальное помещение, однако людей в нем было так много, что пленникам приходилось по очереди спать на полу. Душ разрешалось принимать только раз в месяц по группам. Из еды — только маленькая порция макарон. В таких антисанитарных условиях среди мигрантов быстро распространялись болезни.



В лагере хозяйничал Кидане Зекариас Хабтемариам. Он требовал от каждого мигранта связываться с родственниками, чтобы те заплатили несколько тысяч долларов выкупа. Тех, чьи родные не могли заплатить, держали на специальном складе (сами пленники называли его «камерой смертников»), где каждую ночь умирали несколько человек.

Сам Кидане, по воспоминаниям беженцев, говорил пленникам: «Убить вас мне будет стоить около 10 динаров (семи долларов)». Ровно столько стоит муслиновая простынь, в которую охранники заворачивали трупы, перед тем как захоронить их в пустыне.

Тем, кого не сломили болезни и антисанитария, приходилось жить в постоянном страхе. Кидане устраивал для себя и охранников лагеря некое подобие футбольных матчей: во время игры беженцев, не сумевших забить гол, расстреливали. А после команда-победительница в качестве «награды» насиловала одну из мигранток.

Каждые несколько дней охранники вытаскивали кого-нибудь из толпы и заставляли звонить родственникам. Когда человек рассказывал близким о том, в какой ситуации оказался, надзиратели требовали выкуп и начинали жестоко его избивать. Нередко этим занимался и сам Кидане.

Прошедший через эти пытки беженец по имени Гирма рассказал журналистам, как однажды Кидане заставил его позвонить родственникам по видеосвязи, а затем на камеру вместе с охранниками разрезал ему живот. Всего за освобождение Гирма его семье пришлось заплатить около девяти тысяч долларов. Несмотря на выкуп и перенесенные пытки, перебраться через Средиземное море Гирма так и не смог и вернулся на родину, как и большинство выживших пленников лагеря.

Хозяин лагеря

«Самый разыскиваемый в мире торговец людьми» родился в Эритрее — стране с населением примерно три миллиона человек, из которой каждый месяц уезжают около восьми тысяч искателей лучшей жизни.

О детстве и семье Кидане ничего неизвестно. Никто не может даже точно назвать его возраст. Однако известно, что в конце 2000-х годов Кидане уехал в Судан. В Хартуме он встретился с людьми, которые управляли маршрутами контрабанды через Сахару и в сторону Средиземного моря. После «арабской весны» 2011 года цены на нелегальный переезд в Европу значительно выросли, и Кидане начал зарабатывать. Работая в Ливии, к 2014 году он накопил достаточную сумму, чтобы продвинуться в криминальном бизнесе, и начал управлять лагерем для беженцев в Бени-Валиде.

По оценкам журналистов, на пике в 2017 году его «бизнес» мог зарабатывать около 10 миллионов долларов в год. Сам Кидане получал лишь 40% от тех денег, которые ему отправляли родственники пленников. Остальные уходили влиятельной ливийской семье Диаб, которая владела лагерем, и на расходы по содержанию лагеря.

Контрабанда людей — сезонная работа, так как самое безопасное время для переправы через Средиземное море — с апреля по сентябрь. Поэтому оставшуюся часть года Кидан проводил в ОАЭ, где придумал способ отмыть свои доходы. Деньги, которые родственники мигрантов отправляли на выкуп, не попадали к Кидане напрямую. Их получали соратники и брат Кидане Хенок в Дубае. Часть полученных средств они пересылали Кидане, еще часть — инвестировали.

Правоохранительные органы Ливии знали о том, кто такой Кидане и чем именно он занимается в Бени-Валиде, но не вмешивались. А европейские власти заинтересовались этим вопросом только в середине 2010-х годов, когда поток мигрантов начал расти. Лодки были перегружены и часто тонули. Многие погибали, так и не добравшись до ЕС.

Те, кому удалось выжить и все-таки добраться до другого континента, рассказывали европейским прокурорам о зверствах, которые им пришлось пережить.

Кидане управлял лагерем около шести лет, пока его не задержали. Это произошло совершенно случайно — благодаря одному из его пленников.

Карма

В первую же ночь в лагере Кидане Бедру объявили нарушителем порядка. Охранники Кидане облили его ледяной водой и оставили на ночь в холодной пустыне. После этого Бедру связали руки и избили хлыстом. Раны не заживали месяц, а шрамы остались до сих пор. Сам Кидане тоже бил Бедру палкой всякий раз, когда проходил мимо.

Бедру не стал дожидаться выкупа и спустя несколько месяцев после заключения попытался сбежать из лагеря. Вместе с ним сделать это попытались еще около сотни мигрантов. Они ушли в пустыню, однако их настигли охранники. По данным местной организации «Врачи без границ», как минимум 15 человек были застрелены, десятки были ранены. Бедру попали в ногу. Раненый, он дошел до ближайшей мечети. Спустя два месяца ему удалось попасть в лагерь ООН в Ливии, откуда его и репатриировали назад в Эфиопию.

В феврале 2020 года Бедру шел по улицам эфиопской столицы Аддис-Абебы, разговаривая с другом, когда внезапно увидел знакомое лицо: перед ним спокойно прогуливался его мучитель — Кидане Зекариас Хабтемариам.

Бедру решил проследить за ним и, когда окончательно убедился, что перед ним именно тот человек, который избивал его и других пленных лагеря, сообщил об это стоявшим неподалеку полицейским.

Когда Кидане задержали, он попытался дать полицейским взятку, а затем сбежать через людный рынок, но его довольно быстро поймали и взяли под стражу.

Оказалось, что в «межсезонье» в Эфиопию приезжали многие контрабандисты, выяснила правозащитница и журналистка Мерон Эстефанос. Она передала эту информацию Региональному оперативному центру в Хартуме — полицейскому органу, финансируемому Европейским Союзом. Центр связался с эфиопскими властями, и через полтора месяца был арестован коллега и соратник Кидана — Тевелд Гойтома, известный в криминальных кругах как Велид. В отличие от Кидане, который славился своими избиениями, Велида пленники лагеря знали как серийного насильника.

Из-за бюрократических сложностей судить Кидане и Велида оказалось довольно сложно. В 2020 году началась эпидемия коронавируса, а в Эфиопии в суде запрещено давать показания по видеосвязи. При этом многие жертвы Кидане жили в других африканских странах или в Европе. В результате из-за недостатка показаний ему было предъявлено обвинение в торговле людьми только по восьми случаям.

Судебный процесс продолжался довольно долго, и Кидане удалось сбежать. В феврале 2021 года, когда его привезли на очередное заседание, Кидане переоделся в специально приготовленную для него одежду и покинул здание суда. По данным журналиста The New Yorker, за это эритрейский контрабандист заплатил около 250 тысяч долларов. Кто именно ему помог, не ясно до сих пор.

Суд продолжили без него, и в апреле 2021 года Кидане признали виновным в торговле людьми и приговорили к пожизненному заключению. К тому времени Кидане уже покинул страну. Однако побег привлек внимание Интерпола и Нидерландской полиции — именно в этой европейской стране живут многие жертвы Кидане. Интерпол выдал «красную карточку» — так называют запрос к правоохранительным органам разных стран определить местонахождение и задержать преступника.

В декабре 2022 года сотрудники Интерпола и следователи из Эмиратов выяснили, где скрывается Кидане. 1 января 2023 года офицеры выломали дверь квартиры, где остановился Кидане, и он снова был задержан. В квартире было оружие, но пользоваться им он не стал. В тот же день в Дубае был арестован его брат Хенок, занимавшийся отмыванием денег. Сразу после арестов власти ОАЭ объявили о задержании «одного из самых разыскиваемых преступников в мире». Сейчас братья находится под стражей в Эмиратах, но судить их планируют за «отмывание денег» — такой ордер на их арест получили местные следователи.

Власти Нидерландов все еще ожидают экстрадиции Кидане, чтобы судить его за торговлю людьми. Тем не менее, вероятно, в суде Нидерландов в первый раз Кидане окажется не по этому поводу. Сейчас в Нидерландах судят его бывшего соратника — Велида. Тот продолжает настаивать на собственной невиновности, и команда защиты вызвала Кидане в качестве свидетеля.

Несмотря на заключение в лагере Кидане, теперь уже 24-летний Фуад Бедру не оставил попыток уехать в Европу. Сначала он отправился в Измир, а оттуда сел на лодку до греческого острова Самос. Однако пассажиров на борту было слишком много, спасательных жилетов не было. Когда начался шторм, их лодка стала тонуть. Бедру даже пришлось выбросить за борт единственную сумку с вещами. К счастью, к утру лодка с мигрантами все-таки причалила к острову. В новой стране у него не было ничего, кроме куртки и телефона.

Сейчас Бедру живет в одной из южноевропейских стран и работает на заводе по переработке курицы за пять евро в час. Несмотря на разлуку с семьей и непростые условия жизни, он и не думает возвращаться домой. «Лучше быть здесь, даже одному», — сказал Бедру журналистам.