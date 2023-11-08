Двум дагестанцам назначили наказания за статусы в вотсапе с призывом выйти на митинг в защиту погромщиков аэропорта

Суд в Дагестане признал виновными Гаджикерима Шихкеримова и Баламета Баламетова в нарушении правил организации публичной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП), назначив первому 20 часов обязательных работ, а второму — штраф в 20 тысяч рублей. Об этом пишет «Медиазона», ссылаясь на данные суда.

Как следует из судебных постановлений, поводом для составления административных протоколов стали статусы Шихкеримова и Баламетова в вотсапе, где они разместили картинки с призывами выйти на митинг в защиту погромщиков, штурмовавших аэропорт Махачкалы в конце октября.

«Салам алейкум каждому (ой) не равнодушному (ой) 5 числа у администрации Махачкалы будет митинг в поддержку братьев с аэропорта которых забрали и держат в отделах. Если ты себя считаешь мужчиной сделай репост #Поможем братьям», — было написано на этих картинках.

Состоялась ли акция 5 ноября, неизвестно, но за два дня до нее в официальном телеграм-канале администрации Махачкалы появилась публикация с призывом «воздержаться от участия в любого рода несанкционированных сходах» 5 ноября. Также там сообщалось, что участвовать в этой акции призывают «провокаторы».

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы произошел антисемитский погром. Несколько сотен человек взяли штурмом здание терминала, врывались в служебные помещения, вышли на летное поле, пытались проникнуть на борт самолета, а также проверяли документы у прибывших пассажиров. Погромщики, часть из которых несли с собой флаги Палестины, искали в аэропорту евреев, которые должны были прилететь туда рейсом из Израиля.

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Силовикам потребовалось несколько часов, чтобы восстановить контроль над аэропортом. В ходе столкновений погромщиков с полицией и Росгвардией пострадали не менее 20 человек, а зданию аэропорта был нанесен ущерб в 285 миллионов рублей. В какой-то момент силовики сами предложили погромщикам выбрать из своих рядов несколько человек, чтобы те проверили есть ли в здании аэропорта евреи. Погромщики согласились и в присутствии полицейских проверяли паспорта у пассажиров.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о массовых беспорядках (статья 212 УК), а спустя неделю МВД отчиталось о задержании 11 фигурантов.

Кроме того, в отношении погромщиков были составлены десятки административных протоколов по статьям о нарушении правил проведения акции (статья 20.2 КоАП), мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП), неповиновении требованиям силовиков (статья 19.3 КоАП) и умышленном неисполнении требований транспортной безопасности (статья 11.15.1 КоАП). При этом по большинству из них суды назначили незначительные наказания в виде нескольких десятков часов обязательных работ или нескольких дней административного ареста.

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