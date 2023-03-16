Адвокат Владимира Кара-Мурзы сообщил о значительном ухудшении состояния здоровья политика в СИЗО

Состояние здоровья политика Владимира Кара-Мурзы значительно ухудшилось, рассказал его адвокат Вадим Прохоров на своей странице в фейсбуке.

По словам защитника, сегодня Кара-Мурзу не смогли доставить в Московской городской суд из СИЗО-5 «Водник», поэтому заседание не состоялось. Судья зачитал справку из медсанчасти следственного изолятора о том, что по состоянию здоровья политик не может принимать участие в судебно-следственных действиях до окончания курса лечения.

Кара-Мурзе поставили диагноз «полинейропатия». По словам адвоката, заболевание появилось у политика после двух сильнейших отравлений в 2015 и 2017 годах.

«Происходящее наглядно свидетельствует о том, что существуют явные проблемы со здоровьем Владимира — поскольку даже медики российской пенитенциарной системы начали проявлять беспокойство», — написал Вадим Прохоров. Он добавил, что в ближайшее время защита Кара-Мурзы будет предпринимать все возможные меры для его обследования в гражданской больнице и прохождения курса лечения. Кроме того, адвокаты будут ставить вопрос об изменении ему меры пресечения.

Следующее заседание по делу политика в Московском городском суде запланировано на 20 марта, но «очевидно, что Владимир Кара-Мурза не сможет принять в нем участие», — сказал его адвокат.

В конце февраля политика на несколько дней отправили в карцер за то, что он «после подъема лежал на шконке». Вадим Прохоров рассказывал, что тогда у Кара-Мурзы началось онемение ступней.

Политик находится под арестом в СИЗО-5 «Водник» с апреля 2022 года. Он проходит обвиняемым сразу по трем уголовным делам: о «фейках» про российскую армию, о госизмене и об участии в деятельности «нежелательной организации». Процесс по его делу идет в закрытом режиме.

Источник: Вадим Прохоров

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