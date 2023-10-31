В Дагестане арестовали участников антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы

Суд в Дагестане назначил административный арест пятерым участникам массовых беспорядков аэропорту Махачкалы, передает ТАСС со ссылкой на Верховный суд республики.

«Постановлениями суда от 31.10.2023 мужчины признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.1 КоАП РФ. Одному из них назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, четверым — аналогичное наказание сроком на шесть суток», — говорится в сообщении агентства.

При этом, по данным РБК, суд арестовал уже семерых участников беспорядков. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, а силовики задержали 83 человека, которых подозревают в участии в погромах.

Вечером в воскресенье сотни человек взяли штурмом аэропорт Махачкалы. Они искали граждан Израиля, которые якобы должны были прилететь в республику рейсом из Тель-Авива. Десятки человек выбежали на летное поле. Они кидали камни в полицейских, пытались забраться в один из самолетов, а также остановили автобус с пассажирами и проверяли у них паспорта.

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Глава Дагестана Сергей Меликов возложил ответственность за беспорядки в аэропорту Махачкалы на «бандеровцев». А в Кремле эти события назвали «результатом вмешательства извне».

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