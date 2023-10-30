«Результат вмешательства извне». В Кремле прокомментировали антисемитские беспорядки в Махачкале 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал антисемитские беспорядки в аэропорту Махачкалы.

«События в аэропорту Махачкалы стали во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне», — сказал Песков, добавив, что недоброжелатели злоупотребляют ситуацией и «провоцируют людей» на фоне ужасных кадров из сектора Газа.

Кроме того, Песков рассказал, что Владимир Путин с 29 октября получал и получает подробные доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ, Росгвардии и главы республики. Сегодня он на большом совещании с представителями силовых структур обсудит «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества».

Читать еще Антисемитские беспорядки в аэропорту Махачкалы. Что об этом известно

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.