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«Результат вмешательства извне». В Кремле прокомментировали антисемитские беспорядки в Махачкале 

13:21 • 30.10.2023

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал антисемитские беспорядки в аэропорту Махачкалы. 

«События в аэропорту Махачкалы стали во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне», — сказал Песков, добавив, что недоброжелатели злоупотребляют ситуацией и «провоцируют людей» на фоне ужасных кадров из сектора Газа. 

Кроме того, Песков рассказал, что Владимир Путин с 29 октября получал и получает подробные доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ, Росгвардии и главы республики. Сегодня он на большом совещании с представителями силовых структур обсудит «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества». 

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