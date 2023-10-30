Глава Дагестана возложил ответственность за беспорядки в аэропорту Махачкалы на «бандеровцев»

Глава Дагестана Сергей Меликов обвинил в организации беспорядков в аэропорту Махачкалы «предателей и бандеровцев» из Украины.

«Уже ни для кого не секрет, что попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане и создать протестный фон, в том числе с использованием запрещенных приемов, связанных с раздуванием межнациональной розни, межконфессиональных проблем, проводятся нашими врагами. Врагами, противниками нашей страны», — сказал он журналистам.

По его словам, канал «Утро Дагестана», который призывал к антисемитским акциям в регионе, «администрируется, регулируется с территории Украины предателями, бандеровцами».

В выходные в телеграм-канале «Утро Дагестана», который связывают с бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым, опубликовал несколько сообщений о том, что в республику прилетят беженцы из Израиля. После этого 28 октября несколько десятков жителей дагестанского Хасавюрта собрались у отеля «Фламинго» и потребовали выселить израильтян, которые якобы разместились в гостинице. Полицейские позволили представителям антисемитской акции зайти в отель. Убедившись, что там нет граждан Израиля, они поехали «проверять» другой отель.

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На фоне этих событий Пономарев заявил, что уже больше года никак не связан с каналом «Утро Дагестана», который «распространяет антисемитскую и антиукраинскую пропаганду». Авторы паблика также утверждают, что он не имеет к ним отношения.

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