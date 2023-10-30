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Посол Израиля в России допустил, что израильтян попросят воздержаться от поездок в мусульманские регионы

17:04 • 30.10.2023

Посол Израиля в России Александр Бен Цви в разговоре с RTVI допустил, что израильтян попросят воздержаться от поездок в мусульманские регионы.  

«Я думаю, что да», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста. «Надо посмотреть, если местные власти нас заверят, что все прошло и можно чувствовать себя в безопасности — то вперед. А если нет, то, вероятно, будет выпущена такая рекомендация», — сказал Бен Цви.   

Он добавил, что существует вероятность приостановки постоянных рейсов из Израиля в Дагестан в случае, если обстановка останется такой же напряженной. 

Также Бен Цви прокомментировал вчерашний штурм аэропорта Махачкалы. Он назвал это «чистым антисемитизмом», который стал следствием «экстремистской исламистской пропаганды». «Люди даже не знают, в чем дело, но им сказали, что надо выходить и что-то делать с евреями. Главное, что евреи опять во всем виноваты», — сказал посол.

Он рассказал, что среди пассажиров самолета, находящегося в аэропорту в момент штурма, были люди с двойным гражданством — России и Израиля, а также те, у кого есть только израильский паспорт. «Например, дети, которые ездили в Израиль на лечение от рака. К счастью, с ними ничего не случилось — все они были вывезены и уже не находятся в Махачкале», — сказал Бен Цви.

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