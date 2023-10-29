В Нальчике подожгли строящийся Еврейский центр

В Нальчике подожгли строящийся культурный Еврейский центр. Об этом сообщили телеграм-канал «ЧП Нальчик» и РИА «Новости».

По информации изданий, неизвестные подожгли на территории центра покрышки и оставили на стене здания надпись «Смерть яхудам» («яхуд» по-арабски означает «еврей»). РИА «Новости» со ссылкой на источник пишет, что по факту пожара проводится проверка.

Ранее, 27 октября, жители Кабардино-Балкарии опубликовали петицию против строительства Еврейского центра в Нальчике. Они утверждают, что евреи составляют менее 1% населения республики, поэтому «необходимость в строительстве такого крупного центра […] отсутствует». На момент публикации новости петицию подписали более 19 тысяч человек.

«Официально в КБР три титульных народа — кабардинцы, балкарцы и русские, и интересы представителей этих народов должны учитываться в первую очередь. У жителей КБР есть серьезные опасения, что со строительством данного центра еврейская диаспора получит неоспоримые преимущества перед другими не коренными народами КБР, в продвижении своей идеологии как в регионе, так и на всем Северном Кавказе», — говорится в тексте.

Также в петиции сказано, что «в идеологии некоторых иудейских течений содержится ряд ограничений гражданских прав, противоречащих Конституции РФ и ставящих под угрозу национальную безопасность». Кроме того, жители республики выразили опасения, что из-за «геополитической ситуации на Ближнем Востоке» строительство еврейского центра в регионе «может дестабилизировать обстановку в их маленькой дружной республике, спровоцировать конфликты между диаспорами и вызвать антисемитские настроения».

28 октября в дагестанском городе Хасавюрт прошел сход местных жителей, которые потребовали выселить из отеля евреев, по слухам остановившихся там.

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