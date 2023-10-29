В Хасавюрте толпа собралась возле отеля с требованием выселить оттуда евреев. Глава Дагестана обвинил во всем «экстремистские ресурсы врагов России»

Вечером 28 октября жители Хасавюрта в Дагестане собрались возле отеля «Фламинго» с требованием выселить оттуда израильтян, по слухам, остановившихся в гостинице. Об этом сообщил телеграм-канал «ЧП Дагестан». Глава региона Сергей Меликов заявил, что «молодые ребята оказались на грани нарушения закона» из-за «экстремистских ресурсов», распространяющих «фейки».

По данным «ЧП Дагестан», днем возле отеля «Фламинго» в Хасавюрте кто-то увидел «лицо, внешне схожее с гражданином Израиля». После этого вечером во дворе гостиницы собралась толпа «неравнодушных жителей Хасавюрта», которые потребовали, чтобы все постояльцы отеля подошли к окнам. Когда этого не произошло, собравшиеся начали бросать в здание гостиницы камни, пишет «ЧП Дагестан».

Затем во «Фламинго» с разрешения силовиков зашли «представители собравшихся», чтобы проверить, есть в отеле израильтяне. Не обнаружив их в гостинице, они сообщили об этом толпе, которая в это время кричала «Аллаху Акбар» и «подвал проверь». После этого жители Хасавюрта решили также проверить отель «Киев», где также не нашли граждан Израиля.

Телеграм-канал «ЧП Кавказ» сообщил, что после этих событий у входа в гостиницу «Фламинго» повесили табличку со словами, что израильтяне там не проживают, и что вход для них «строго запрещен».

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал произошедшее в Хасавюрте следствием попыток «раскачать обстановку в нашей стране». «Экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России (!), далекими от Дагестана и уж тем более от ислама, распространили воинственные призывы, на которые, к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы», — написал он в своем телеграм-канале (пунктуация сохранена — прим. «Холода»).

«Этот инцидент никак не красит тех, кто поддался на провокации и позволил собой манипулировать. Из-за распространённых нашими врагами фейков совсем ещё молодые ребята оказались на грани нарушения закона!», — сказал Меликов. «Наши молитвы сегодня с народом Палестины», — добавил он.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.