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Журналист Идрис Юсупов проходит свидетелем по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

15:54 • 30.10.2023

Дагестанский журналист Идрис Юсупов проходит по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы в статусе свидетеля. Об этом сообщает издание «Новое дело», с которым он сотрудничает.  

По информации «Нового дела», Юсупову не предъявлено никаких обвинений. Сегодня утром в его квартире прошел обыск, в результате которого силовики изъяли технику и телефоны. После следственных действий журналиста увезли на допрос в СК. Издание «Черновик» сообщало, что к Юсупову не пускали адвоката, предлагая ему написать некое заявление, чтобы увидеться со своим подзащитным. 

Юсупов регулярно проводит протестные акции. 23 октября он встал в пикет в центре Махачкалы и потребовал освободить Абдулмумина Гаджиева, которого приговорили к 17 годам заключения, обвинив в «организации финансирования терроризма». Также 16 сентября он провел пикет в поддержку историка Хаджимурада Доного, потребовав прекратить его преследование. Власти республики отменили лекцию Доного, а в ноябре 2022 году у ученого провели обыск.

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