В Махачкале проходит обыск у журналиста «Нового дела» Идриса Юсупова

В Махачкале силовики пришли с обыском в квартиру дагестанского журналиста издания «Новое дело» Идрису Юсупову. Об этом со ссылкой на его родственников сообщает «Кавказский узел».

Обыск проходит в доме, где журналист живет с родителями. В рамках какого дела проводятся следственные действия — не сообщается.

Как пишет «Кавказский узел», Юсупов регулярно проводит протестные акции. Так, например, 23 октября он встал в пикет в центре Махачкалы и потребовал освободить Абдулмумина Гаджиева, которого приговорили к 17 годам заключения, обвинив в «организации финансирования терроризма». Также 16 сентября он провел пикет в поддержку историка Хаджимурада Доного, потребовав прекратить его преследование. Власти республики отменили лекцию Доного, а в ноябре 2022 году у ученого провели обыск.

«Новое дело» предполагает, что обыск у Юсупова может быть связан с беспорядками в аэропорту Махачкалы. «Ни разу не слышали от него что-либо радикальное или агрессивное в отношении представителей какой-то конфессии и тем более по национальному признаку. Он свое отношение к разным политическим событиям высказывал открыто. Предполагаем, зная Идриса, если бы какого-то еврея угнетали или обходились с ним несправедливо, то Идрис и в его защиту выступил бы», — говорится в телеграм-канале издания.

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