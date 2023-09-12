Журналиста дагестанской оппозиционной газеты приговорили к 17 годам заключения

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил журналиста дагестанского оппозиционного издания «Черновик» Абдулмумина Гаджиева к 17 годам заключения. Об этом сообщает «Медиазона».

Еще двоим обвиняемым по этому делу — предпринимателю Кемалю Тамбиеву и бывшему учредителю фонда «Ансар» Абубакару Ризванову — суд назначил 17,5 и 18 лет заключения соответственно.

Всех троих признали виновными в организации финансирования терроризма (часть 4 статьи 205.1. УК), участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК) и организации деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК).

По версии обвинения, Гаджиев переводил деньги в благотворительные фонды проповедника Абу Умара Саситлинского, который затем якобы использовал эти средства для финансирования террористических организаций. Как утверждало следствие, деньги на «распространения идей Исламского экстремизма» с 2013 года собирались, в том числе через фонд «Ансар», учрежденный Ризвановым.

Обвинение также настаивало, что Гаджиев в своих статьях в «Черновике» «пытался воздействовать на сознание людей», склоняя их жертвовать деньги. В свою очередь, адвокат Гаджиева Арсен Шабанов подчеркнул, что три лингвистические экспертизы текстов Гаджиева «не выявили даже намека на преступный умысел», а большинство свидетелей обвинения в итоге отказались от своих показаний.

После того, как Гаджиев был задержан и обвинен в финансировании терроризма в 2019 году, редакция газеты «Черновик» организовала общественную кампанию в его защиту. Коллеги Гаджиева утверждали, что обвинения против него такие же фальшивые, как обвинения в незаконном обороте наркотиков в адрес журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которому запрещенные вещества подбросили полицейские.

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