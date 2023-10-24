В Перми самолет выкатился за пределы посадочной полосы

В Перми Boeing 737 авиакомпании Smartavia, который следовал из Санкт-Петербурга, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает уральская транспортная прокуратура.

На борту находились 186 пассажиров, 14 из которых дети. Отмечается, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Аэродром временно не принимал и не отправлял рейсы.

По предварительным данным, причиной инцидента стали неблагоприятные погодные условия. Пермская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

В середине сентября в Новосибирской области в поле около населенного пункта Каменка совершил экстренную посадку самолет Airbus-A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Сочи — Омск. После этого инцидента Росавиация решила обязать пилотов правильно рассчитывать остаток топлива с учетом его повышенного расхода и только после этого принимать решение об уходе на запасной аэродром.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года западные авиапроизводители объявили о прекращении обслуживания и поставок запчастей для самолетов, эксплуатируемых в России. В начале сентября на Камчатке из-за этого отказались от использования региональных самолетов L-410 чешского производства.

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