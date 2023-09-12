В Новосибирской области в поле экстренно сел самолет «Уральских авиалиний»

В Новосибирской области в поле около населенного пункта Каменка совершил экстренную посадку самолет Airbus-A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Сочи — Омск. Об этом сообщили в Росавиации.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, что на борту самолета находились 167 человек, в том числе 23 ребенка. Все они успешно покинули воздушное судно, никто не пострадал.

В свою очередь, телеграм-канал Baza пишет, что причиной экстренной посадки стал отказ гидравлической системы лайнера. Он должен был сесть в аэропорту Новосибирска, но незадолго до этого пилот подал сигнал тревоги, а затем самолет пропал с радаров.

Как сообщает ТАСС, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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