Пилотов обяжут рассчитывать топливо перед аварийной посадкой. Это реакция на недавнюю посадку самолета в поле, ее сочли «серьезным инцидентом»

После аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле в Новосибирской области Росавиация выпустила бюллетень, согласно которому пилоты обязаны правильно оценивать остаток топлива перед тем, как принимать решение об уходе на запасной аэродром, пишет «Коммерсант».

Аварийную посадку Airbus А-320 на пшеничное поле в Новосибирской области Росавиация расценила как «серьезный инцидент». После этого Росавиация решила обязать пилотов правильно рассчитывать остаток топлива с учетом его повышенного расхода и только после этого принимать решение об уходе на запасной аэродром.

В частности, при расчете количества топлива, как пишет «Коммерсант», нужно учитывать технические неисправности, например, неубранные шасси, отказ одного двигателя или частичную разгерметизацию салона, возможные изменения метеоусловий, отклонения от маршрута и задержки, уходы на второй круг.

Кроме того, авиакомпании должны дополнительно отработать порядок взаимодействия между пилотами в кабине и уточнить критерии принятия ими решения о посадке или уходе на запасной аэродром. На выполнение этих требований, как пишет «Коммерсант», руководителям авиакомпаний дали один месяц.

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