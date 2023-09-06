На Камчатке отказались от использования западных самолетов из-за нехватки запчастей

На Камчатке отказались от использования региональных самолетов L-410 чешского производства из-за нехватки запчастей. Полеты на этих воздушных судах прекращены с 1 сентября. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу единой дальневосточной авиакомпании «Аврора».

Там пояснили, что чешские самолеты заменят другими типами авиатехники из парка Камчатского авиационного предприятия. Благодаря этому транспортная доступность населенных пунктов края нарушена не будет, заверили в пресс-службе.

Камчатский край стал уже вторым российским регионом, который был вынужден отказаться от эксплуатации самолетов западного производства в связи с нехваткой запчастей. В начале 2023 года о прекращении полетов на чешских L-410 сообщили в авиакомпании «Комиавиатранс» из Республики Коми.

По данным Росавиации, продолжают использовать L-410 в России семь коммерческих операторов — «Сибирская легкая авиация», «Хабаровские авиалинии», 2-й Архангельский объединенный авиаотряд, «Полярные авиалинии», «Газпром авиа», «Аэросервис» и «КрасАвиа». В общей сложности в их авиапарках находится 28 таких машин. Еще четыре самолета для обучения курсантов использует Ульяновский институт гражданской авиации.

После начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года западные авиапроизводители объявили о прекращении и обслуживания и поставок запчастей для самолетов, эксплуатируемых в России.

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