Британская разведка пришла к выводу, что в больнице Аль-Ахли взорвалась палестинская ракета

Британские спецслужбы пришли к выводу, что взрыв в больнице Аль-Ахли был вызван ракетой, запущенной из сектора Газа в сторону Израиля. Об этом премьер-министр Риши Сунак сообщил депутатам Парламента, передает The Guardian.

Сунак раскритиковал СМИ, которые в первые моменты после взрыва писали о том, что ракетный удар по больнице нанесла армия Израиля. По словам премьера, это «негативно повлияло на обстановку в регионе, в том числе подорвало жизненно важные дипломатические усилия США». Также это спровоцировало обострение напряженности между сторонниками обеих сторон конфликта в самой Великобритании, добавил премьер. Выступая в Палате общин, Сунак также заявил, что королевство выделит 20 миллионов фунтов на помощь Газе.

17 октября Минздрав сектора Газа сообщил об ударе по баптистской больнице Аль-Ахли и обвинил в этом Израиль. По последним данным ведомства, в результате взрыва погиб 471 человек.

Армия обороны Израиля обвинила в произошедшем террористическую группировку «Исламский джихад» и заявила, что на больницу упала одна из ракет, запущенных боевиками в сторону Израиля. ЦАХАЛ опубликовал видео с дронов, на которых, как сообщается, показано здание больницы после взрыва. Представители Армии обороны Израиля также заявили, что на месте детонации нет характерной для применяемых ими боеприпасов воронки, но видны повреждения от осколочной боевой части, которыми оснащают ракеты палестинские боевики. Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари опубликовал карту с траекторией полета палестинских ракет, одна из которых, как утверждается, попала в больницу.

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В то же время боевики ХАМАСа до сих пор не предоставили доказательств того, что взрыв в больнице мог произойти из-за ракеты, запущенной из Израиля. В разговоре с The New York Times один из представителей группировки сказал, что ракета, попавшая в Аль-Ахли, «растворилась, как соль в воде», поэтому предоставить ее журналистам для анализа невозможно.

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