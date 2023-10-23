ХАМАС до сих пор не предоставил доказательств того, что удар по больнице в секторе Газа нанес именно Израиль — NYT

Спустя пять дней после удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого погибли несколько сотен человек, ХАМАС так и не предоставил доказательств того, что это произошло по вине Израиля. Об этом пишет The New York Times. Боевики сказали журналистам, что ракета «растворилась, как соль в воде», поэтому они не могут показать общественности оставшиеся от нее части.

Вечером 17 октября Минздрав сектора Газа сообщил ударе по баптистской больнице Аль-Ахли и обвинил в этом Израиль. Изначально в ведомстве заявили, что в клинике погибли от 200 до 300 человек. Телеканал Al Jazeera сообщил, что число жертв может превышать 500 человек, а телеканал Al Arabiya позднее рассказал о 800 жертвах. 19 октября в местном Минздраве сообщили о 471 погибших в результате ракетного удара.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила в произошедшем террористическую группировку «Исламский джихад». Израильские военные рассказали, что боевики вели ракетный обстрел территории Израиля, и что одна из их ракет упала на больницу. ЦАХАЛ опубликовал видео с дронов, на которых, как сообщается, показано здание больницы после взрыва. Представители Армии обороны Израиля также заявили, что на месте детонации нет характерной для применяемых ими боеприпасов воронки, но видны повреждения от осколочной боевой части, которыми оснащают ракеты палестинские боевики. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари опубликовал карту с траекторией полета палестинских ракет, одна из которых, как утверждается, попала в больницу.

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху также возложил ответственность за взрыв в больнице на «Исламский джихад». «Чтобы весь мир знал: это варварские террористы в Газе атаковали больницу в Газе, а не ЦАХАЛ. Те, кто жестоко убивал наших детей, убивают и собственных детей», — сказал он.

The New York Times обратилась к ХАМАСу с просьбой предоставить свои доказательства того, что удар по больнице нанесла именно израильская сторона. Представитель группировки Гази Хамад в ответ на это заявил, что ракета, попавшая в больницу, «растворилась, как соль в воде», и что от нее ничего не осталось.

Глава пресс-службы подконтрольного ХАМАСу правительства Салама Маруф прислал NYT текстовое сообщение со словами: «Кто сказал, что мы обязаны предоставлять остатки каждой ракеты, убивающей наших людей? В целом, вы можете приехать и изучить имеющиеся у нас доказательства».

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