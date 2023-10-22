Ракеты ATACMS уничтожили девять российских вертолетов на аэродромах в Бердянске и Луганске — OSINT-проект Oryx

При помощи американских ракет ATACMS украинская армия уничтожила девять российских вертолетов на аэродромах в оккупированных Бердянске и Луганске. Об этом сообщают OSINT-аналитики из проекта Oryx.

По их информации, в результате ударов были уничтожены семь вертолетов Ка-52 Аллигатор и два вертолета Ми-8. Еще 15 вертолетов — восемь Ка-52 и семь Ми-8 — получили повреждения.

ВСУ сообщили о нанесении ударов по российским вертолетам на аэродромах в Луганске и Бердянске 17 октября. Владимир Зеленский заявил, что в тот день Вооруженные силы Украины впервые применили американские дальнобойные ракеты ATACMS.

По данным Politico, Вашингтон тайно поставил Киеву ракеты ATACMS в последние недели. Издание отмечает, что теперь ВСУ могут поражать цели далеко за линией фронта. Официально американские власти не сообщали о поставках ATACMS. В конце сентября The Financial Times писала, что Байден не стал объявлять своем решении официально, чтобы не предупреждать Путина.

Американские ракеты ATACMS — это тактические баллистические ракеты класса «земля-земля» дальностью до 300 километров. Они предназначены для поражения точечных целей в глубине обороны противника.

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