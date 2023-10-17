ВСУ впервые применили американские ракеты ATACMS

Вооруженные силы Украины впервые применили американские дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Наши соглашения с президентом Байденом реализуются. И реализуются они очень точно — ATACMS показали себя», — написал Зеленский в соцсетях.

Ранее о применении ракет ATACMS при ударе по аэродрому в Бердянске сообщили российские провоенные блогеры, в частности, Борис Рожин и телеграм-канал Grey Zone. Они также опубликовал снимки, как утверждается, неразорвавшегося суббоеприпаса кассетной боевой части ракеты ATACMS.

17 октября представители ВСУ сообщили о нанесении ракетных ударов по аэродромам в оккупированных Бердянске и Луганске. Они уточнили, что в результате были уничтожены несколько российских вертолетов и склад боеприпасов, а также повреждены взлетно-посадочные полосы.

Как пишет Politico, Вашингтон тайно поставил Киеву ракеты ATACMS в последние недели. Издание отмечает, что теперь ВСУ могут поражать цели далеко за линией фронта. Официально американские власти не сообщали о поставках ATACMS.

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