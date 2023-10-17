ВСУ отчитались об ударах по аэродромам в оккупированных Луганске и Бердянске

В ночь на 17 октября ВСУ атаковали аэродромы в оккупированных российскими войсками Луганске и Бердянске. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ.

Там уточнили, что удары были нанесены по базирующимся там российским вертолетам и оборудованию аэродромов. Сообщения о ракетных ударах также появились в местных телеграм-каналах. Очевидцы опубликовали видео, на которых слышны взрывы, видна работа ПВО и пожары на месте падения ракет.

В свою очередь, Генштаб ВСУ сообщил, что в результате ударов были поражены два российских вертолета, склад боеприпасов и артиллерийская система.

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