«Ко мне никого не пускают, я полностью изолирован от информации». Навальный рассказал, что остался без адвокатов

В Ковровском городском суде, где рассматривается иск ФСИН к Алексею Навальному о взыскании судебных издержек по предыдущим судам, политик рассказал, что остался без юридической защиты. Об этом пишет «Медиазона», ссылаясь на собственного корреспондента в зале суда.

«В целом, я не очень понимаю, что происходит. Моего адвоката нет, всех остальных адвокатов нет, ко мне никто не приходит. В пятницу вечером я получил информацию о том, что были обыски, вчера получил информацию о том, что трое адвокатов арестованы. Безусловно, это действия вопиющие и беззаконные — такие, демонстративно беззаконные», — заявил Навальный.

«В настоящее время, я честно говоря, не очень понимаю, какова должна быть моя позиция по этому суду и по всем остальным. Вот я информирую суд, например, что сегодня Следственный комитет отправил мне депешу, что срочно будет с моим участием проводить какие-то следственные действия, с прекрасным и издевательским дополнением: “Если у вас нет адвоката, вы, пожалуйста, предпримите какие-то действия, чтобы найти адвоката”», — добавил он.

При этом Навальный подчеркнул, что никаких действий предпринять не может, так как полностью отрезан от внешнего мира. «А какие действия я могу предпринять, когда я даже не понимаю, что с моими адвокатами, ко мне никого не пускают, я полностью изолирован от информации. И радио даже — благодаря вам персонально — у меня нет. Даже по радио “Маяк” я не могу услышать, что происходит в нашей стране», — пояснил он.

Навальный назвал происходящее с его адвокатами «беззаконием» и подчеркнул, что их преследуют за профессиональную деятельность.

При этом он рассказал, что перестал работать с арестованным 13 октября адвокатом Алексеем Липцером, потому что тот из-за рождения ребенка не мог регулярно ездить из Москвы в Ковров. Навальный также напомнил, что у двух других арестованных адвокатов также есть дети, у Сергунина один, а у Кобзева трое.

«Я надеюсь, что адвокатское сообщество не молчит, это же вообще какой-то демонстративный беспредел. Эти люди…» — сказал Навальный, после чего ему отключили звук и видео, и журналисты в зале суда перестали видеть и слышать его.

13 октября Басманный суд Москвы арестовал троих адвокатов Алексея Навального — Игоря Сергунина, Вадима Кобзева и Алексея Липцера — по обвинению в участии в «экстремистском сообществе». Поводом стало то, что они якобы передавали документы от Навального из колонии его соратникам.

16 октября перестал выходить на связь еще один защитник Навального, который должен был представлять его на текущем процессе в Ковровском суде, Александр Федулов. Позже он написал в своем инстаграме, что был вынужден покинуть Россию.

Еще один адвокат Навального — Ольга Михайлова — также находится за пределами России.

16 октября российские адвокаты призвали своих коллег объявить забастовку. Поводом для этого призыва стал арест адвокатов Навального. На момент публикации этой заметки петицию уже подписали 144 российских адвоката.

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