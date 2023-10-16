Российские адвокаты призвали коллег к забастовке

Российские адвокаты призывали своих коллег к забастовке. В открытом обращении, опубликованном на сайте Legal Petition, они предложили провести «предупредительную акцию», прекратив участие в процессуальных действиях всех видов судопроизводства.

Авторы письма обратились к российским Федеральной и региональным палатам адвокатов, а также к общественным объединениям защитников. В обращении говорится, что адвокаты в России подвергаются массовой и последовательной дискриминации по сравнению с другими участниками процесса, с которыми, согласно закону, они равны. Также они обвинили правоохранительные органы в том, что они либо не расследуют преступления в отношении адвокатов, либо совершают их сами.

«Сегодня адвокаты в России вынуждены осуществлять профессиональную деятельность в обстановке страха за жизнь и здоровье себя и своих близких, страха произвольного лишения свободы, систематического воспрепятствования адвокатской деятельности и безнаказанного вмешательства в нее, в атмосфере насилия и пыток, устрашения, прямых угроз свободе, здоровью и жизни», — говорится в обращении.

Его авторы также заявили, что правоохранительные органы и суды преследуют российских адвокатов за их профессиональную деятельность «по надуманным административным и уголовным обвинениям». В качестве примера такого преследования они привели недавний арест адвокатов Алексея Навального.

«Полагаем, что адвокатское сообщество должно, для напоминания о том, что без адвокатов не может осуществляться отправление правосудия, надлежащим образом отреагировать на вопиющие факты посягательств на адвокатов и саму профессию», — говорится в письме. На момент публикации этой заметки петицию подписали 33 адвоката.

13 октября Басманный суд Москвы арестовал по обвинению в участии в «экстремистском сообществе» трех адвокатов политика — Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. 16 октября перестал выходить на связь еще один его защитник — Александр Федулов.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.