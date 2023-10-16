Журналисты рассказали Навальному об аресте его адвокатов. Еще один его адвокат перестал выходить на связь 

В Ковровском городском суде в ходе процесса по иску ФСИН к Алексею Навальному о взыскании с него судебных расходов по прошлым судам политику удалось задать несколько вопросов журналистам о судьбе своих адвокатов. Об этом сообщает «Медиазона», ссылаясь на собственного корреспондента в зале суда.

Навальный участвовал в заседании с помощью видеосвязи и смог пообщаться с журналистами во время одного из перерывов. «Медиазона» цитирует этот диалог.

Н — Навальный, Ж — журналисты.

Ж — Кобзева, Сергунина и Липцера отправили в СИЗО до 13 декабря.

Н — А где Федулов?

Ж — Федулова ждем сейчас. Его пока нету.

Н — Почему арестовали Липцера, Сергунина и Кобзева?

Ж — Сформулировано так, что они передавали сообщения, которые использовались для организации деятельности экстремистского сообщества.

Н — А что с Михайловой?

— Давайте прекратим это общение… — попыталась вмешательства секретарь суда.

Ж — В Турции! Улетела.

Н — Спасибо большое

Тем временем «Команда Навального» сообщила, что еще один адвокат политика — Александр Федулов — перестал выходить на связь. Он должен был принимать участие в сегодняшнем заседании. Его телефон выключен.

13 октября Басманный суд Москвы арестовал троих адвокатов Алексея Навального — Игоря Сергунина, Вадима Кобзева и Алексея Липцера — по обвинению в участии в «экстремистском сообществе».

В этот день должно было пройти очередное судебное заседание с их участием, на которое они не смогли явиться. Навальному тогда сообщили об обысках у его адвокатов.

«Только что поступила информация, которая, конечно, прекрасно характеризует не только мой процесс, но и состояние законности в России. Как в советские времена, преследуют не только политических активистов и превращают их в политических заключенных, но и их адвокатов», — прокомментировал эту информацию Навальный.

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