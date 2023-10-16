Адвокат Навального Александр Федулов, который ранее перестал выходить на связь, не задержан и находится в безопасности — «Верстка»

Адвокат Александр Федулов, который защищает Алексея Навального, не задержан и находится в безопасности, сообщает издание «Верстка» со ссылкой на коллегу защитника. Ранее Федулов не приехал на заседание суда по иску Навального к колонии и перестал выходить на связь.

Собеседник «Верстки» рассказал, что с Федуловым «все хорошо»: «Я думаю, что он выйдет на связь. По моим данным, его не задержали, с ним все хорошо». Родственники адвоката рассказали журналистам, что не знают о его местонахождении. Отец Федулова сообщил, что последний раз общался с сыном вчера, и что тот находился в России.

13 октября Басманный суд Москвы арестовал троих адвокатов Алексея Навального — Игоря Сергунина, Вадима Кобзева и Алексея Липцера — по обвинению в участии в «экстремистском сообществе». Поводом стало то, что они передавали документы от Навального из колонии его соратникам.

Сам оппозиционер узнал об аресте его адвокатов сегодня от журналистов. Они же сообщили Навальному, что еще одна адвокат — Ольга Михайлова — уехала в Турцию.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.